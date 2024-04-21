السودان : تمديد حالة الطوارئ بإقليم النيل الأزرق لمدة 30 يوما

أصدر الفريق احمد العمدة بادى حاكم إقليم النيل الأزرق في السودان، اليوم الأحد، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ بالإقليم لمدة 30 يوما ابتداء من اليوم.

ووفق وكالة السودان للأنباء (سونا)، وجه المرسوم قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة ومدير جهاز الأمن العام والمخابرات، بالتدخل بكل الإمكانيات المتاحة ولهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال.

ونشب صراع أهلي في إقليم النيل الأزرق، في مايو عام 2022، ما أدى إلى مقتل 359 شخصا على الأقل، وإصابة المئات من المواطنين، وعلى خلفية هذه الصراعات ظل حاكم الإقليم يجدد إعلان الطوارئ، بحيث تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر في كل مرة.

ويقع إقليم النيل الأزرق جنوبي السودان، وذلك بحسب تقسيم السودان بعد انفصال الجنوب في عام 2011، بحيث تجاوره شمالًا مدينة سنار، ومن الشرق دولة إثيوبيا، وغربًا وجنوبًا تحد الإقليم دولة جنوب السودان.