لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب رابع بجروح خطيرة في الساعات الأولى من صباح يوم عيد الفصح إثر إندلاع حريق في منزل مكتظ في كوينز بنيويورك، ولم يكن هناك دليل على وجود جهاز إنذار دخان يعمل، وكانت السلالم والمخارج مسدودة، وفقا لمسؤولي الإطفاء.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في نيويورك جون إسبوزيتو في مؤتمر صحفي مساءالأحد إنه تم بناء جدران مؤقتة في المنزل ، بما في ذلك في منتصف المطبخ.

وقال مسؤولون أيضا إنه تم العثور على أسلاك لتوصيل الكهرباء في جميع أنحاء المنزل المكون من طابقين. ويمكن أن ترتفع درجة حرارة الأسلاك، خاصة عند التحميل الزائد أو الاستخدام غير السليم، مما يؤدي إلى حرائق، وفقا لمؤسسة السلامة الكهربائية الدولية. ولا تزال إدارة الإطفاء تعمل على تحديد سبب الحريق.

ووصل رجال الإطفاء في أقل من أربع دقائق، لكن النيران انتشرت بسرعة في الساعات الأولى من الصباح إلى الطوابق العليا من المنزل. وقال إسبوزيتو إن هناك تقارير عن أشخاص قفزوا من نافذة العلية.

وتابع إسبوزيتو إن الناس كانوا يعيشون في كلا الطابقين من المنزل، بالإضافة إلى القبو والعلية.

وأصيب ثلاثة من رجال الإطفاء بجروح طفيفة.