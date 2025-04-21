محمود عباس ينعى البابا فرنسيس: فقدنا صديقا مخلصا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة

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عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، صبح الاثنين، بوفاة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عاماً.

وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية: «فقدنا اليوم صديقاً مخلصاً للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ومدافعاً قوياً عن قيم السلام والمحبة والإيمان في العالم أجمع، وصديقاً حقيقياً للسلام والعدالة».

وأضاف: «نقدم تعازينا الحارة إلى حاضرة الفاتيكان، وإلى المؤمنين في العالم أجمع بهذه الخسارة الكبيرة التي تمثلها وفاة البابا فرنسيس، الذي كان رمزا للتسامح والمحبة والأخوة».

واعترف البابا فرنسيس بدولة فلسطين، ورفع العلم الفلسطيني في حاضرة الفاتيكان، كما زار مدينة بيت لحم، وكان في استقباله الرئيس محمود عباس، وصلى في كنيسة المهد، وتوقف عند جدار الفصل والتوسع العنصري وصلى دعماً للسلام وإنهاء الحروب.

كما دعا إلى وقف الحرب على قطاع غزة، واصفا الوضع الإنساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية بالمشين.

وطالب بعدم إغلاق مدينة القدس المحتلة أمام المؤمنين، وتطبيق الشرعية الدولية عليها.

وكان البابا فرنسيس قد أشاد بجهود الرئيس محمود عباس من أجل تحقيق السلام، واصفاً إياه بـ«ملاك السلام»، كما قام بتطويب وقداسة راهبتين فلسطينيتين.



