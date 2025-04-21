تموين العجمي بالإسكندرية تشن حملات على الأسواق والمخابز البلدية تزامنا مع شم النسيم

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شنت إدارة تموين العجمي بالإسكندرىة، برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة وبإشراف محمد الشافعي رئيس الرقابة، حملات تموينية على نطاق الإدارة؛ أسفرت عن تحرير محضر عرض وبيع فسيخ مجهول المصدر وبدون بيانات تجارية، وتم التحفظ على كمية فسيخ تقدر 100 كجم.

كما تم تحرير محضر حيازة 530 عبوة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير محضر حيازة 200 عبوة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير محضر حيازة واستخدام 2 أسطوانة صغيرة الحجم لغير الغرض المخصص لها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، قد وجه بشن حملات تموينية على الأسواق والمخابز البلدية.