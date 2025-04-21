تشويه تماثيل في لندن خلال مظاهرة حاشدة مؤيدة لحقوق المتحولين والشرطة تفتح تحقيقا

فتحت الشرطة تحقيقا بعد أن تم تشويه سبع تماثيل بكتابات جرافيتي قبل انطلاق مظاهرة حاشدة مؤيدة لحقوق المتحولين جنسيا في وسط لندن.

وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية أن عناصرها كانوا متواجدين في ساحة البرلمان خلال الحادث، لكنها لم تشهد لحظة وقوع "الضرر الجنائي"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وشهدت المنطقة اكتظاظا بآلاف المتظاهرين الذين تجمعوا فيما وُصف بأنه "تظاهرة طارئة"، وذلك بعد أيام من صدور حكم من المحكمة العليا حول تعريف المرأة.



وتضم ساحة البرلمان 12 تمثالا لشخصيات سياسية بارزة، من بينهم ونستون تشرشل، وأبراهام لينكولن، والمهاتما غاندي.

وذكرت شرطة سكوتلاند يارد أنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن، لكن التحقيق جار.