رئيس البرلمان التركي: حرمان أطفال غزة من حق الحياة جريمة مشتركة للبشرية

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الاثنين، إن حرمان أطفال غزة من حق الحياة يعد جريمة مشتركة للبشرية، التي لم تتمكن من وقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان التركي أطفالا من 30 دولة حول العالم، على هامش مهرجان الأطفال الدولي الـ47 الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT في 23 أبريل.

وأعرب رئيس البرلمان عن سعادته باستضافة الأطفال في تركيا، وأن 23 أبريل يعد من أهم الأعياد الرسمية في تركيا وهو عيد الطفولة الموافق لذكرى افتتاح البرلمان التركي.

ولفت إلى أن الأطفال يعلمون الكبار دروسا بابتساماتهم ونظرتهم المتفائلة للمستقبل.

وذكر أن الشباب الذين لا يتحدثون نفس اللغة يظهرون للعالم أن ابتساماتهم هي نفس الابتسامة، ولفت إلى أن بعض الأطفال ليسوا محظوظين مثل أقرانهم الآخرين في العالم.

وفي معرض إشارته إلى أن بعض الأطفال حرموا من حياتهم بسبب الحروب والمجازر، قال "في فلسطين في غزة، الآن ونحن نتحدث، نرى أطفالنا الصغار الذين يُقصفون، كأطفالنا".

وأردف "نؤكد مجددا أن حرمانهم من الحياة جريمة مشتركة للبشرية جمعاء، وإلى جانب الحروب والقمع والقسوة في أنحاء كثيرة من العالم، أود أن أعرب بحزن عن وجود العديد من الأطفال المحاربين الذين حرموا من الحياة وحُولوا إلى عناصر حرب مسلحة بالأسلحة بينما يذهب أقرانهم إلى المدارس".

وشدد "بينما ينبغي أن يكونوا في تلك البيئات التعليمية النابضة بالحياة والمبهجة في الملاعب والمدارس، أؤكد أنه لعار عظيم على البشرية أن أطفالنا الصغار، الذين تدفع بهم قوى الظلام إلى الحرب وتزج بهم في بيئة حربية، يتجولون حاملين الأسلحة في أيديهم".

وانتقد قورتولموش البعض من السياسيين لعدم حساسيتهم تجاه الأطفال الذين يموتون من الجوع، مؤكدا أن مهندسي المستقبل هم الأطفال والشباب، وأن العالم سيكون مكانا أكثر ملاءمة للعيش بفضل الأطفال.

بدورها أكدت الطفلة الأذربيجانية مامادوفا ليلى، أن الأطفال الذين هم أمل الصباح القادم، يريدون السلام، فيما شكرت ملك حنون من فلسطين وآيسناث موناسبيكوفا من قرغيزستان تركيا على البرنامج.

وقدم رئيس البرلمان هدايا للأطفال، كما قدم الأطفال الهدايا التقليدية التي أحضروها من بلدانهم، وبعد الحفل التقط قورتولموش الصور مع الأطفال الذين وفدوا إلى البرلمان بأزيائهم التقليدية.