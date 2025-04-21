تركيا تستعد لتوقيع اتفاقيات للتنقيب عن النفط مع لبيبا وبلغاريا

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قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، في تصريحات للصحفيين يوم الجمعة الماضي، مع حظر نشرها حتى اليوم الاثنين، إن بلاده تستعد لتوقيع اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي مع كل من بلغاريا وليبيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المنتظر توقيع شركة تركيش بتروليوم وشركة أجنبية عقدا للتنقيب عن النفط أمام سواحل بلغاريا.

في الوقت نفسه من المتوقع الإعلان عن الاتفاق مع ليبيا قريبا.

يذكر أن تركيا مهتمة بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في أذربيجان وحوض بحر قزوين إلى جانب العراق وجنوب الخليج العربي.

كما تسعى تركيا للتعاون في مجال إنتاج الطاقة مع تركمانستان.