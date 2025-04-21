المخرج كريم الشناوي يدعم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لإنقاذه من أزمته

توجهت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بالشكر للمخرج كريم الشناوي بسبب تدخله لإنقاذ الدورة الحادية عشرة للمهرجان من التعثر.

وجاء على الصفحة الرسمية للمهرجان عبر "فيسبوك": "نود أن نعبر عن خالص شكرنا وامتناننا للمخرج كريم الشناوي على مبادرته الكريمة في دعم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير خلال أزمته الحالية، لقد كان لدعمكم أثر كبير في إنجاح الدورة الحادية عشرة من المهرجان، نشكركم على هذه المبادرة والمساهمة في حل الأزمة".

يذكر أن المهرجان فوجيء بقرار انسحاب هيئة تنشيط السياحة من دعمه قبل بدء دورته الجديدة بأيام قليلة، دون إبداء أي أسباب، وهو ما أصاب فريق العمل بقيادة المخرج محمد محمود بحالة إحباط شديدة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققوه خلال الدورات الماضية، الأمر الذي دفع بأكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة باختياره كواحد من المهرجانات التي تتأهل أفلامها الفائزة لجائزة الأوسكار.

كما سبب هذا الخبر انزعاجا كبيرا لدى جمهور ومحبي المهرجان من صناع السينما ورجال الصحافة، والنقاد وأعلنوا دعمهم الكامل له.