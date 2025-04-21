قفزت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية بقيمة 85 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعا فى مصر- إلى 4875 جنيها، مقارنة بـ4790 جنيها في نهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وحقق الذهب في أسواق الصاغة المحلية مكاسب بقيمة 1155 جنيها فى الجرام الواحد منذ بداية العام الجاري بنحو 31%، متماشيا مع السعر العالمي، حيث بدأ المعدن الأصفر تدوالات العام بسعر 3720 جنيها لجرام عيار 21، إلى أن وصل للمستويات 4875 جنيها حاليا.

وبحسب الأسعار الرسمية للشعبة، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 4178 جنيها، كما زاد سعر الجرام عيار 24 ليسجل 5571 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 680 جنيها ليصل إلى 39000 جنيه، مقابل 38320 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، سجّلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الإثنين، مدعوماً بتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، وتصاعد المخاوف من ركود اقتصادي محتمل بفعل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ما عزّز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.61% ليصل إلى 3381.47 دولاراً للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 2.2% إلى 3401 دولار للأوقية.

تزامن صعود الذهب مع انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما زاد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى، وأدى إلى مزيد من التدفقات نحو الذهب كأداة للتحوّط.

وفي تطوّر جديد يعكس تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، عادت طائرة "بوينغ 737 ماكس" كانت مخصصة لشركة طيران صينية إلى الولايات المتحدة أمس، في ظل احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمر الأسبوع الماضي بفتح تحقيق في إمكانية فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأساسية، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الصين، التي تُعد لاعباً رئيسياً في هذا القطاع.

بفضل مكانته كأداة للتحوّط من التضخم وتقلبات الأسواق، ارتفع الذهب بأكثر من 27% منذ بداية العام، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تدهور اقتصادي عالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 32.63 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 969.20 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.3% ليصل إلى 959.20 دولار.