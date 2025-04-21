تصدير يوريا وجبس معبأ وعلف بنجر من ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا إعلاميًا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرته 14 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء إلى 29 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35658 طنًا، تشتمل على 9351 طن يوريا، 7870 طن علف بنجر، 3879 طن جبس معبأ، 5910 طن أسمنت معبأ، 950 طن مولاس، 864 طن ملح معبأ، 3290 طن حجر جيري، و3544 طن بضائع متنوعة.

أما حركة الوارد من البضائع العامة فقد بلغت 22685 طنًا، تشمل: 9900 طن حديد، 12600 طن فول، 100 طن زيت طعام، و85 طن كسب عباد.

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 414 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 269 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 3850 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 68623 طنًا، في حين بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50479 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3958 طن قمح، متجهة إلى صوامع بني سويف وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6705 شاحنة.