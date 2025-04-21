سونيس: صلاح وفان دايك لا يمكن تعويضهما

أكد جرايم سونيس، أسطورة نادي ليفربول، أن الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك يمثلان عناصر لا غنى عنها داخل صفوف "الريدز"، مشيرًا إلى أن تجديد عقديهما يمثل دفعة قوية للمستقبل.

وقال سونيس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس نيوز": "صلاح وفان دايك لا يمكن تعويضهما، وتجديد عقديهما حتى عام 2027 يُعد خبرًا رائعًا لجماهير ليفربول وإدارة النادي على حد سواء".

وأضاف: "ما فعله ليفربول يمنح المدرب آرني سلوت أفضلية مهمة، لأنه أصبح قادرًا على اختيار تدعيماته بهدوء ومن دون ضغوط، وهي ميزة نادرًا ما يحصل عليها المدربون في الأندية الكبرى، حيث يكون عامل الوقت دائمًا ضاغطًا".

ويأتي قرار تجديد عقدي صلاح وفان دايك في إطار تحركات ليفربول للحفاظ على الركائز الأساسية للفريق، مع بدء مرحلة جديدة تحت قيادة المدرب الهولندي سلوت.