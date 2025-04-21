الأونروا: الأزمة الإنسانية في غزة في أسوأ مستوياتها منذ أكتوبر 2023

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الاثنين، إن الأزمة الإنسانية في غزة بلغت أسوأ مستوياتها منذ أكتوبر 2023، بعد مرور 50 يوما على منع إسرائيل دخول أي إمدادات إلى القطاع.

وأضافت الأونروا، عبر منصة "إكس": "مر 50 يوما على منع السلطات الإسرائيلية دخول أي إمدادات إلى القطاع.. أصبحت المواد الغذائية، والمياه، والرعاية الطبية، والمأوى شحيحة على نحو متزايد، في وقت تتكدس فيه المساعدات عند المعابر"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأكدت الوكالة الأممية أن 500 ألف فلسطيني أجبروا على النزوح مجددا خلال الشهر الماضي عقب استئناف الهجمات الإسرائيلية على القطاع.