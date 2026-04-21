المفوضية الأوروبية: تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد وتتحمل مسئولية بمنطقتها

قالت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إن تركيا بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، تتحمل مسئوليات إضافية في منطقتها.

أفادت بذلك متحدثة المفوضية باولا بينهو خلال إجابتها عن سؤال لمراسل الأناضول بشأن تصريح رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، التي قالت إنه لا ينبغي ترك أوروبا تحت النفوذ التركي.

وتعليقاً على هذا التصريح، قالت بينهو: "ما قيل هنا هو أن تركيا، بصفتها دولة مرشحة، تتحمل مسئولية إضافية في المنطقة، ونحن لا نتجاهل نفوذها فيها".

وأردفت: "في هذا المثال، كانت الإشارة إلى غرب البلقان، ومن المتوقع أن تتصرف تركيا بما يتماشى مع قيم الاتحاد الأوروبي. هذا هو سياق إشارة الرئيسة إلى تركيا".

وأوضحت بينهو أنه من المتوقع أن تتخذ تركيا إجراءات في المنطقة التي تقع فيها.

وكانت فون دير لاين قالت في كلمة خلال احتفال نظمته صحيفة "دي تسايت" الألمانية بالذكرى الثمانين لتأسيسها، إن "توسيع الاتحاد الأوروبي ضرورة جيوسياسية، ولا ينبغي ترك المنطقة تحت النفوذ الروسي أو الصيني أو التركي".