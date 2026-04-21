السلفادور: محاكمة جماعية لنحو 500 متهم من عناصر عصابة «إم إس-13»

بدأت في السلفادور محاكمة جماعية لنحو 500 شخص يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة "مارا سالفاتروتشا" (إم إس-13) سيئة السمعة.

وأفاد مكتب النائب العام بأن "486 من قيادات العصابة يمثلون أمام القضاء في جلسة علنية".

وقال الادعاء، إن "هؤلاء المجرمين يواجهون تهماً بارتكاب أكثر من 47 ألف جريمة، أصدروا أوامرهم بشكل مباشر بتنفيذها، في مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة بين عامي 2012 و2022".

وتشمل لائحة الاتهام: القتل بصفة عامة وقتل النساء بصفة خاصة والابتزاز والاتجار بالمخدرات والخطف والاتجار بالسلاح.

وأضاف مكتب النائب العام: "كما يواجه المتهمون تهمة التمرد، لأنهم سعوا إلى فرض سيطرتهم على مناطق معينة بهدف إقامة دولة موازية، وذلك في تحد لسلطة الدولة وتقويض للسيادة الوطنية والنظام الدستوري".

وكشف الادعاء أن من بين المتهمين أيضاً من يقف خلف موجة العنف الدامية التي اجتاحت البلاد عام 2022، والتي راح ضحيتها 86 شخصاً، وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ التي لا تزال سارية حتى اليوم، وتقضي بتعليق الضمانات الدستورية.

وتأتي المحاكمة الجماعية بموجب قانون صدر عام 2025 في ظل حالة الطوارئ، والذي يسمح للسلطات بـ"ملاحقة الهيكل الإجرامي بأكمله بشكل جماعي في قضية واحدة".

وتُعتبر عصابة "إم إس-13"، أو "مارا سالفاتروتشا"، إحدى عصابتين تنسب إليهما معظم جرائم العنف في السلفادور.

كما تنشط العصابة في الولايات المتحدة، حيث تأسست على يد مهاجرين من السلفادور خلال ثمانينيات القرن الماضي.