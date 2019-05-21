عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم 44 مستوطنا، و20 عنصرا من بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وثلاثة طلبة من المعاهد التلمودية، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات سريعة قبل مغادرتهم المسجد من باب السلسلة.

ويسعى الاحتلال من خلال الاقتحامات شبه اليومية لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود ، كما فعل في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية.

ويقصد بالتقسيم الزماني، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود. أما التقسيم المكاني فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه، ويعتبر تعديا على هوية المسجد واستفزازا لمشاعر المسلمين، إلى جانب تدخلها المباشر في إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.