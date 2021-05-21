إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى

أصيب 15 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق اليوم /الجمعة/ جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى، واعتلت سطح المصلى القبلي، واعتدت على المصلين، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي المغلف بالمطاط صوبهم في صحن قبة الصخرة، وقرب بابي الأسباط والسلسلة.

وقالت طواقم جمعية الهلال الأحمر في الأقصى إنها تعمل على نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.. فيما أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هاجمت المصليين في ساحة المصلى القبلي، وصحن قبة الصخرة المشرفة، واعتدت عليهم بالضرب.

وكان عشرات الآلاف من المصلين، قد أدوا صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تواجد قوات الاحتلال، على أبوابه ومحيطه.