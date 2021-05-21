الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 243 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع اليوم الجمعة نتيجة للعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني إلى 243 شهيدا بعد انتشال عدد من الشهداء من تحت أنقاض المنازل .

وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم - إن طواقم الإنقاذ انتشلت صباح اليوم جثامين 9 شهداء بينهم طفلة، مما يرفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على الأراضي الفلسطينية إلى 243 شهيدا من بينهم 66 طفلًا و39 سيدة و17شيخا .

وأضاف البيان أن عدد المصابين ارتفع إلى 1910 مواطنين فلسطينيين بجروح مختلفة، منها 90 إصابة شديدة الخطورة و500 إصابة في الأجزاء العلوية ومنها 155 إصابة في الرأس والرقبة، ومن بين الإصابات 560 طفلاً و 380 سيدة و91 مسنًا.

ومن جانبها، أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني عن مساكنهم، لجأ منهم 28 ألفاً و700 إلى مدارس الوكالة، جراء هدم بيوتهم، أو هرباً من القصف، فيما لجأ الآخرون إلى بيوت أقربائهم في مناطق فلسطينية أخرى.

ووفق الإحصاءات، تعرضت 1447 وحدة سكنية في غزة للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، إلى جانب 13 ألف وحدة سكنية أخرى تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة.

وهدم الجيش الإسرائيلي، بشكل كلي، 205 منازل وشقق وأبراج سكنية، ومقرات 33 مؤسسة إعلامية، فضلاً عن أضرار بمؤسسات ومكاتب وجمعيات أخرى.

وكانت مصر قد أعلنت عن التوصل لاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف إطلاق النار بدأ سريانه عند الساعة الثانية من بعد منتصف الليلة الماضية.