 الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 مايو 2021 - 3:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 مايو 2021 - 3:13 ص

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، باتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام به.
وقال غوتيريش في تصريح صحفي اليوم الجمعة، "أرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل بعد 11 يوما من الأعمال العدائية".
وأضاف: "أدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ ".
وكانت مصر قد أعلنت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة، اعتبارا من الساعة (0200) فجر /الجمعة/ (21 مايو) "بتوقيت فلسطين".
وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

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