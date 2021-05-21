انتشال 5 شهداء فلسطينيين في غزة وعباس يدعو لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن مسعفون عن انتشال خمسة شهداء فلسطينيين في غزة، اليوم الجمعة، جراء هجمات إسرائيل على القطاع بعد إعلان وقف إطلاق نار لجولة توتر استمرت 11 يوما.

وقالت وزارة الصحة في غزة في أحدث حصيلة لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن العدد الإجمالي للقتلى الفلسطينيين ارتفع إلى 248 بعد انتشال جثامين خمسة شهداء.

وأوضحت الوزارة أن بين الشهداء 66 طفلا و39 امرأة و17 مسنًا، بينما بلغ عدد الجرحى 1948 إصابة بينهم نحو 20 بحالة خطرة.

وعملت طواقم إسعاف وعمال إنقاذ على مدار ساعات اليوم على البحث عن مفقودين بعد سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل عقب موجة تصعيد استمرت 11 يوما.

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية اليوم، أن الفصائل الفلسطينية حققت "انتصارا استراتيجيا" في الصراع مع إسرائيل خلال جولة التصعيد الأخيرة.

واعتبر هنية في كلمة تلفزيونية إن "المقاومة الفلسطينية وجهت ضربة مؤلمة وموجعة ستترك أثارها على إسرائيل وما جرى سيكون له ما بعده".

وفي هذه الأثناء، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى ضرورة المضي قدما في تثبت اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في غزة.

وأكد عباس وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، على أهمية ما تم التوصل إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار، داعيا واشنطن إلى "متابعة وقف الاعتداءات الإسرائيلية" لاسيما في القدس.

وثمن الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية، لتوفير مساعدات إنسانية وحشد الدعم الدولي اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وشدد عباس على أن "خلق الاستقرار والأمن يتم عبر إيجاد حل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وذلك من خلال اللجنة الرباعية الدولية على أساس قرارات الشرعية الدولية".

ونقلت الوكالة عن بلينكن أنه يتطلع للقاء عباس خلال زيارته المرتقبة للمنطقة لبحث سبل تثبيت التهدئة وعدم التصعيد، سواء في قطاع غزة أو القدس والضفة الغربية.

وأكد على أهمية مواصلة عمل الفريقين الفلسطيني والأمريكي لتذليل العقبات التي تعترض تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشددا على حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز علاقات الشراكة الفلسطينية الأمريكية بما ينعكس إيجابا على الأمن والاستقرار في المنطقة.