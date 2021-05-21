ضبط 450 ألف علبة سجائر مهربة بقيمة 11 مليون جنيه في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدى الخضر، وكيل الوزارة، اليوم الخميس، حملات موسعة على مخازن الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، رئيس المباحث، لضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم وتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والالتزام بكافة القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية وضبط المخالفين.



أسفرت الحملة عن ضبط كنتنر مملوء بالسجائر المستوردة وارد من الجيزة قام صاحبها بتجميعها لبيعها لأحد التجار بأبو المطامير، وبالفحص تبين إنها بدون فواتير ولا إفراج جمركي المضبوطات عبارة عن 900 كرتونة سجاير بإجمالي 450 ألف علبة بالإضافة لضبط 50 كرتونة تبغ بإجمالي 6350 باكو وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 11 مليون جنيه.



كما تم ضبط 700 شكارة بوريا و48 شكارة نترات كيماوية مدعم محظور تداولة بالأسواق بإحدى قرى جناكليس بابو المطامير، وتم تحرير المحاضر وتسجيلها بمركز الشرطة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.