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قال فابريزو رومانو مراسل سكاي سبورتس، إن سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي سينتقل إلى برشلونة بعقد يمتد حتى 2023.

ويرحل أجويرو عن مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الجاري بعد أكثر من 10 سنوات مع الفريق السماوي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"سيرجيو أجويرو إلى برشلونة، من المقرر أن ينضم حتى يونيو 2023، تم التوصل إلى اتفاق، وسيكون هناك مكافأة إضافية للاعب في حالة فوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأضاف:"برشلونة يقترب أيضًا من التوقيع مع ممفيس ديباي".

ويسعى خوان لابورتا رئيس برشلونة، لتعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة في الصيف الجاري.