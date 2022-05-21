لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون؛ إثر اصطدام شاحنة بمركز جمركي في قرغيزستان.

وكانت السلطات في قرغيزستان، قد أعلنت عن اصطدام شاحنة بمركز جمركي في منطقة باتكين المتاخمة لطاجيكستان، الأمر الذي أدى إلى مقتل 7 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة في قرغيزستان، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، أنه في منطقة باتكين وبالقرب من نقطة جمارك الشيشمي، وقع حادث مروري أسفر عن إصابة 14 شخصا، توفي 5 منهم على الفور، فيما توفي اثنان آخران وهما في طريقهما إلى المستشفى.

ولفت الأطباء إلى أنه تم إرسال ضحيتين لتلقي العلاج في العيادات الخارجية بعد الإسعافات الأولية، كما نقل خمس ضحايا بينهم طفلان مصابان بجروح مختلفة إلى المستشفى في قسم الجراحة في إيداركين، ويتم تقييم حالة الضحايا على أنها معتدلة.

ومن جانبها، أشارت وزارة حالات الطوارئ في قرغيزستان إلى أن سائق شاحنة "كاماز" فقد السيطرة واصطدم بالمبنى والسيارات المتوقفة عند الحاجز.