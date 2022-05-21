التضامن تمثل مصر في مهرجان قابس الدولي للسينما بفيلم «ديارنا»

تمثل وزارة التضامن الاجتماعي مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للسينما البيئية بقابس، في دورته الرابعة والمقامة في قابس بالجمهورية التونسية، من خلال فيلم "ديارنا"، من إخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي، في الفترة من ٢٠-٢٧ مايو الجاري.

ويسافر بنا الفيلم إلى قرية "تونس" بمحافظة الفيوم، حيث الطراز التونسي الأصيل فوق أرض سياحية مصرية عامرة بجمال الطبيعة والتفرُّد في صناعة الفخار والخوص، وتنسج لنا الحاجة كاملة والسيدة إيفيلين العاشقة لمصر قصص نجاحهما في تلك المحافظة الخلابة الفيوم، من خلال الحرفيين الذين تتلمذوا على أياديهم ويشاركون بمعارض ديارنا التابعة للوزارة.

يذكر أن الفيلم حصد الشهر الماضي جائزة أفضل سيناريو بمهرجان يوسف شاهين ٢٠٢١.

كما يعرض خارج المسابقة أيضا فيلم التربية الأسرية الإيجابية من انتاج وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، كما يعرض فيلم نقطة ومن أول السطر عن الزواج المبكر، وهي إحدى قضايا برنامج وعي.

فيلم "ديارنا" من ضمن أفلام وزارة التضامن الاجتماعي التي تمتلك مكتبة فيلمية تضم إلى الآن ٧٥ فيلما تسجيليا قصيرا، شارك العديد منها في مختلف المهرجانات المحلية والدولية وحصد العديد منها على جوائز هامة.