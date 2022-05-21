وزير الرياضة يشهد مؤتمر الإعلان عن بطولة الجونة الدولية للإسكواش

مدينة الجونة تحتفل بالنسخة العاشرة من البطولة..

تقام المنافسات خلال الفترة من 27 مايو إلى 3 يونيو 2022 بمشاركة 96 لاعبًا من 21 دولة..

حضر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، السبت، للإعلان عن انطلاق النسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات.

وشهد المؤتمر كذلك حضور كل من أليكس جوف، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لرياضة الإسكواش، وعاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، ومحمد عاشور، رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بمدينة الجونة، وعمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة «IEVENTS»، بالإضافة إلى لفيف من رجال الصحافة والإعلام.

وتحتفل مدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر، بإطلاق النسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة الجونة في الفترة من 27 مايو الجاري حتى 3 يونيو المقبل، والتي تنظمها شركة IEVENTS تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار ، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبرعاية .

تنطلق البطولة بالشراكة مع الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش(PSA) و- dunlop والاتحاد المصري للإسكواش بمشاركة 96 لاعباً من 21 دولة على جوائز مالية قيمتها 360 ألف دولار.

وقال أشرف صبحي خلال كلمته في المؤتمر: «أتوجه بالشكر لشركة أوراسكوم للتنمية علي دعمهم المستمر للقطاع الرياضي والشبابي في مصر، من خلال تنظيم بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA، والتي استمرت في النجاح والتطور علي مدار 10 اعوام، حيث تُعد واحدة من سلسلة بطولات وفعاليات رياضية تقوم بها الدولة المصرية لدعم القطاع الرياضي، عن طريق التعاون المثمر بين القطاعين الخاص والحكومي، مثل ما نشهده في بطولة الجونة الدولية للاسكواش من تعاون الوزارة مع شركة اوراسكوام للتنمية وشركة IEVENTS ».

وأضاف: «دعم القطاع الخاص هو نهج وهدف تعمل الوزارة عليه منذ سنوات، من خلال الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة، ويظهر ذلك من خلال استضافة العديد من البطولات علي أرض مصرية، حيث أن إقامة مثل هذه البطولات في مصر، يؤكد ثقة الاتحادات الدولية في الدولة المصرية».

وتابع: «الإسكواش في مصر يُعد مشروعاً قومياً، وأحد آليات تحويل الرياضة لقطاع اقتصادي، وبطولة الجونة الدولية للإسكواش هي بطولة رائدة على مستوى الألعاب الفردية، واستمراراً لهيمنة مصر على رياضة الإسكواش عالمياً، كما أن هذه البطولة تعمل علي الترويج للمدن السياحية في مصر مثل مدينة الجونة».

وأتم «هناك مشروع قومي لمواهب الإسكواش والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، والذي يُعد نواه حقيقية للعبة الإسكواش داخل مصر مستقبلاً، والفترة المقبلة سوف تشهد مشروعاً قومياً للاسكواش في المدارس».

من جهته قال أليكس جوف، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاعبي الإسكواش: «رياضة الإسكواش في مصر بدأت منذ ما يقرب من 27 عام حيث تميزت مصر على المستوى الفني بوجود لاعبين على مستوى عالمي وبدعم مستمر من وزارة الشباب والرياضة والقطاع الخاص موجهاً الشكر لجميع القائمين على أمر البطولة على التنظيم الرائع والجهود الخارقة التي يبذلونها لكي تخرج بطولات الإسكواش بهذا المستوى علي مدار 10 أعوام وفقاً لأرقى المقاييس العالمية للعبة، والاتحاد الدولي لا يتوانى عن تقديم كل سبل الدعم لهذه البطولة التي تعد أحد أهم البطولات العالمية البلاتينية».

كما قال محمد عاشور، رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بمدينة الجونة: «على مدار التسع أعوام الماضية شارك في البطولة أكثر من 376 لاعباً من 29 دولة؛ بإجمالي جوائز نقدية أكثر من 2 مليون دولار، كما قامت العديد من القنوات التلفزيونية العالمية والإقليمية بتغطية البطولة، مما ساهم في تصدير صورة ذهنية إيجابية عن قدرة مصر ومدينة الجونة على تنظيم واستضافة بطولات طبقا للمقاييس والمعايير العالمية لتعزيز السياحة الرياضية».

وأضاف: «نشعر بالفخر لتربع مصر على عرش رياضة الإسكواش عالميا، و بمساهمة شركة أوراسكوم للتنمية في نشر الوعي عن اللعبة محليا من خلال بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات والتي تطورت على مدار الأعوام الماضية يصاحبها تطوير مدينة الجونة لتناسب المتطلبات العالمية، حيث تمتلك مدينة الجونة 4 ملاعب إسكواش لإقامة الأدوار الأولى، فضلا عن الملعب الزجاجي في مركز الجونة الدولي للمؤتمرات والثقافة، والذي تُقام به الأدوار النهائية للعام الثاني على التوالي».

كما أثنى عاشور على جهود التعاون الجادة من قبل مسئولي وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للإسكواش، الذين لا يدخرون جهداً لتقديم الدعم والإرشاد لخروج بطولة الجونة بصورة تناسب مكانة مصر عالميا.

فيما أعرب عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة IEVENTS عن سعادته الغامرة بمرور أكثر من 10 سنوات علي تحقيق حلم تنظيم بطولة إسكواش عالمية علي أرض مصرية وفي موقع مختلف مثل مدينة الجونة.

وأضاف منسي: «أثني على دعم أوراسكوم للتنمية لإقامة البطولة علي الرغم من التحديات التي قاموا بمواجهتها معنا، ولكن استمر التعاون و النجاح علي مدار السنوات الماضية بدعم أيضا من وزارة الشباب والرياضة التي استطاعات من خلال جهودها المستمرة على تغيير الخريطة الرياضية علي مدار الأعوام الماضية، والاتحاد الدولي للإسكواش لجعل البطولة في هذة المكانة المتميزة اليوم واستدامة النجاح علي مدار 10 سنوات».

وتابع: «فخور بفتح البطولة الباب لكثير من الشركات لإقامة بطولات للإسكواش بدعم من الشركات الخاصة و البنوك».

من جهته قال عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش: «دعم البطولات كان أحد التوجهات التي كنت أطمح لها منذ بدء عملي، واليوم أستطيع أن أرى نجاح واحدة من أكبر البطولات في مصر، بطولة الجونة، والتي نحتفل اليوم بمرور 10 سنوات على تنظيمها ».

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للإسكواش واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الإسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط؛ التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.