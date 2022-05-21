كشفت تقارير صحفية إيطالية عن موقف كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يثير مستقبله حالة من الجدل والغموض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وتحديدًا مع نهاية مباراة اليوم أمام ميتز، في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وأوضح جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس أن كيليان مبابي استقر على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ولن يرحل إلى ريال مدريد الإسباني كما كان منتظرًا.

وكتب الصحفي الإيطالي الموثوق دي مارزيو: "لا مزيد من الشكوك.. مبابي سيستمر مع باريس سان جيرمان وسيجدد عقده".

هذا ومن المنتظر أن يعلن مبابي موقفه النهائي سواء بالتجديد مع باريس سان جيرمان أو بالرحيل بنهاية الموسم الجاري خلال الساعات القليلة المقبلة.

يُذكر أن صحيفة سبورت الكتالونية، قد أكدت أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد توجه إلى غرفة ملابس فريقه بعد التعادل السلبي أمام ريال بيتيس في الليجا، ليبلغ لاعبيه بأن مبابي لن يوقع للمرينجي.