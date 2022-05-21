توقعات بفوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية في أستراليا

أظهرت التوقعات نشرتها هيئة البث الأسترالية (ايه بي سي) فوز حزب العمال الذي يرأسه أنتوني ألبانيز بالانتخابات البرلمانية الأسترالية.

وأضافت الهيئة أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (العمال ) سوف يتمكن على الأقل من تشكيل حكومة أقلية، ولكن قد يحصل أيضا على ما يكفي من الأصوات لتشكيل حكومة أغلبية.

وبحسب البيانات الأولية، فأنه يمكن للحزب الاعتماد على 71 مقعدا على الأقل في مجلس الشيوخ، حيث من الضروري الحصول على 76 مقعدا للوصول إلى الأغلبية. ووفقا للبيانات، لم يحصل الائتلاف المحافظ الذي يرأسه رئيس الوزراء سكوت موريسون سوى على 49 مقعدا.