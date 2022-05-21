مصرع طفل أثناء التدريبات بحمام سباحة في نادي خاص بطنطا

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شهد حمام السباحة بنادي خاص في طنطا، مصرع طفل أثناء التدريبات التابعة لأحد الأكاديميات الخاصة المستأجرة لحمام السباحة بالنادي.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا بوفاة طفل يدعي "حاتم فادي" من مدينة طنطا وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لعمل التحريات اللازم.

وأكد أحد الشهود أنه أثناء تدريب السباحة مع أكاديمية خاصة مستأجرة لحمام سباحة النادي، غرق الطفل أثناء التدريبات وحاول أحد المنقذين إنقاذه، لكنه توفي فور وصوله للمستشفي.

حُرر محضر بالواقعة وجار عمل التحريات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.