قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش إن مشروع مستقبل مصر"، أحد أهم محاور التنمية، التي تبنتها الدولة المصرية لزيادة الإنتاج الزراعي.

وأضاف القرش - خلال اتصال هاتفي مع نشرة أخبار التاسعة عبر القناة "الأولى" المصرية مساء اليوم السبت - أن "هناك اهتماما بالغا توليه الدولة المصرية لقطاع الزراعة، لما له من أثر اقتصادي ومجتمعي وبيئي، كما له تأثير على الأمن القومي الغذائي المصري".

وأشار إلى أن هناك كما كبيرا من المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية؛ على غرار مشروع توشكى وجنوب الوادي ومشروعات سيناء وتطوير إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه لكل الأراضى المصرية، وكذا مشروع الدلتا الجديدة، الذى يعد مثالا نموذجيا لمشروعات التنموية الحقيقية.

ونوه إلى أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات لعمل شبكة طرق للمشروعات الجديدة، في سبيل توفير البنية التحتية للمشروعات.