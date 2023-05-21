كيشيدا: مجموعة السبع أظهرت وحدة ثابتة في دعم أوكرانيا وبعثت رسالة قوية للعالم

أظهر قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم (جي7)، "وحدة ثابتة" في دعم أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي، أثناء القمة المنعقدة في مدينة هيروشيما اليابانية، بحسب ما أعلنته الدولة المضيفة.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، بعد انتهاء القمة التي استمرت ثلاثة أيام، إن حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيا اجتماع القادة، ساعد في بعث "رسالة قوية" إلى العالم، مضيفا: "أعتقد أن هذا كان له أهمية كبيرة جدا".

وقال كيشيدا إن المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة - "بغض النظر عن مكانه في العالم" – هو أمر لن تقبله مجموعة السبع.

وأكد كيشيدا على أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية "لا يجب قبوله"، وذلك في إشارة إلى المؤشرات الروسية على مدار الأشهر الماضية. وقال إن دول مجموعة السبع تسعى إلى "المثل العليا" لتخليص العالم من الأسلحة النووية.