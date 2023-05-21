نيوزيلندا تهزم جواتيمالا في مونديال الشباب

استهل منتخب نيوزيلندا مشواره في كأس العالم للشباب في الأرجنتين بالفوز على نظيره منتخب جواتيمالا 1 /صفر، مساء السبت، على ملعب أونيكو مادري دي سيوداديس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى للبطولة.

ويدين منتخب نيوزيلندا بالفضل في هذا الفوز لنورمان جاربيت الذي سجل هدف الحسم قبل عشر دقائق من النهاية.

ويلتقي منتخب نيوزيلندا يوم الثلاثاء المقبل مع أوزبكستان على أن تلتقي جواتيمالا مع الأرجنتين في اليوم ذاته.

وشارك منتخب نيوزيلندا في ست نسخ سابقة من مونديال الشباب وبلغ دور الستة عشر في أخر ثلاث نسخ.

ويشارك منتخب جواتيمالا في مونديال الشباب للمرة الثانية بعد تجربته الأولى في 2011 والتي بلغ خلالها دور الستة عشر قبل الخسارة على يد البرتغال.