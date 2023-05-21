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بوتين: معركة باخموت انتهت

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 11:58 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 11:58 ص

 

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة والجيش الروسي على ما وصفه بأنه "تحرير" مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، والتي تطلق عليها روسيا اسم أرتيوموفسك الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية.

وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني للكرملين قال بوتين، إن المعركة -وهي الأطول والأكثر دموية في الحرب المستمرة منذ قرابة 15 شهرا- انتهت بانتصار روسي، وإن كلا من أبلى فيها بلاء حسنا سيحصل على جوائز من الدولة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال البيان: "هنأ رئيس الدولة مجموعات فاجنر الهجومية، وكذلك جميع أفراد وحدات القوات المسلحة الروسية الذين قدموا الدعم والغطاء اللازمين، على إتمام عملية تحرير أرتيوموفسك (باخموت)".


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