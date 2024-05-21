 استشهاد وإصابة 15 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد وإصابة 15 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 9:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 9:51 ص

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد 5 مواطنين وإصابة 10 آخرين، على الأقل، برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية عن مصادر محلية، القول بأنه بين الشهداء أخصائي الجراحة في مستشفى جنين الحكومي إضافة الى طالب ومعلم مدرسة.

وأوضحت أن حالة ثلاثة من المصابين حرجة.

وأعلن جيش الاحتلال، بدء عملية عسكرية في جنين، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 11 إصابات للمستشفى، بينها 3 بحالة خطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات  الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين .

 

 

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