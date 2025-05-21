الاتحاد الأوروبي يطلق برنامج هورايزون أوروبا 2025 في القاهرة بمشاركة مصرية موسعة

أُقيم اليوم في القاهرة حفل إطلاق برنامج عمل "هورايزون أوروبا" لعام 2025، بتنظيم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

افتتحت الفعاليات السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوزير محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور أكثر من 150 أكاديميًا وباحثًا ومبتكرًا مصريًا، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والخارجية.

استهدف الحفل رفع وعي الباحثين والمبتكرين المصريين بفرص التعاون الجديدة والتمويل المتاح ضمن البرنامج الإطاري الأوروبي للبحث والابتكار "هورايزون أوروبا".

وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقّعا بالأحرف الأولى على اتفاقية مشاركة مصر في البرنامج في 10 أبريل، على أن يتم توقيعها نهائيًا بحلول نوفمبر المقبل.

ووفق بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ستتمكن الهيئات المصرية من التقديم على دعوات تمويل البرنامج بدءًا من عام 2025، بصفتها "هيئات مستحقة" ضمن الدول المشاركة في "هورايزون أوروبا"، وذلك بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست: "يتزامن عام 2025 مع مرور 20 عامًا على اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتمثل المشاركة في البرنامج بداية جديدة لتعاون طويل الأمد".

وأضافت أن المشاركة المصرية لا تقتصر على التمويل، بل تشمل المساهمة في وضع أجندات البحث وتمويل البرامج الدولية، وتبادل الخبرات، ودمج المواهب المصرية في بيئة البحث الأوروبية.

وأكدت أن هذه المشاركة ستوفر فرصًا حقيقية للشباب والباحثين ورواد الأعمال المصريين للمساهمة والابتكار وقيادة مشروعات بحثية.

ويعد "هورايزون أوروبا" أقرب أشكال التعاون البحثي بين الاتحاد الأوروبي ودول غير الأعضاء، حيث يتيح للباحثين المصريين الوصول إلى مرافق علمية عالمية المستوى، بحسب البيان.

ويمثل البرنامج أكبر مبادرة أوروبية للابتكار، بميزانية تبلغ 95.5 مليار يورو خلال الفترة من 2021 إلى 2027، ويشجع على التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.