أبو الدهب: الأهلي قادر على التقدم في المونديال بوجود زيزو وبن شرقي

يرى محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر قادر على التقدم في بطولة كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها الشهر المُقبل.

ويقص الأهلي شريط مُبارياته بالبطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يلاقي فريق إنتر ميامي، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وقال أبو الدهب في تصريحات عبر "أون سبورت": "الأهلي قادر على تقديم عروض قوية في المونديال والتأهل للدور الثاني"ز

وأضاف: "أعتقد أن الصفقات القوية التي أبرمها النادي بوجود زيزو وبن شرقي سيكون الفريق قادر على التأهل في البطولة".

وكان الأهلي قد تعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي قادما من الريان القطري في يناير الماضي، بينما لم يعلن الأحمر بشكل رسمي ضم أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك الحالي، والذي ينهتي عقده بنهاية الموسم الجاري بينما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تجديد تعاقد اللاعب.