إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف غزة

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أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة الشرقية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وجرت المواجهات في إطار الاحتجاجات الأسبوعية لمسيرات العودة الشعبية المستمرة منذ نهاية آذار/مارس 2018.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان عن إصابة 81 فلسطينيا بجروح متفرقة، من بينهم مسعفون، خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق القطاع.

وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نحو 3 آلاف فلسطيني تظاهروا قرب السياج مع قطاع غزة، وأن بعضهم ألقى عبوات ناسفة وحجارة صوب جنود من الجيش الذين ردوا باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات.

ورفعت احتجاجات اليوم شعار (الأرض مش للبيع) في إشارة احتجاج على مؤتمر أمريكي اقتصادي سيعقد في البحرين يوم الثلاثاء المقبل وتقاطعه السلطة الفلسطينية.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في بيان تم إعلانه في ختام احتجاجات اليوم، إلى إضراب شامل ومسيرات شعبية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في قطاع غزة رفضا لمؤتمر البحرين.

وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات بطابعها الشعبي وادواتها السلمية "كأداة كفاحية بيد شعبنا لحماية ثوابته وحقه في العودة وكسر الحصار الاجرامي عن قطاع غزة".

وشددت الهيئة على التمسك بالأرض الفلسطينية ومقدساتها "ففلسطين ليست للبيع ومقدساتنا وقف مقدس لا تنازل عنه أو مبادلته ولو بمليارات الدولارات رغم الحصار والإغلاق والعدوان".