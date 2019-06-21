40 ألفا يتظاهرون في آخن غربي ألمانيا من أجل المناخ

ذكر منظمو مظاهرات "أيام جمعة من أجل المستقبل" التي يتم تنظيمها من أجل تحسين الظروف المناخية في العالم أن 40 ألفا شاركوا اليوم الجمعة في مظاهرة هي الأكبر من نوعها في ألمانيا حتى الآن، أقيمت بمدينة آخن غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم المظاهرة كورنيليس توير إن مشاركين من 17 دولة جاؤوا للمشاركة في المظاهرة، منهم هولنديون وبلجيكيون وفرنسيون وبريطانيون.

ولم تذكر الشرطة حتى الآن إحصاءات عن أعداد المشاركين.

كانت متحدثة باسم الشرطة قالت عند ظهر اليوم إنها تعتقد أن العدد الذي أبلغت به الشرطة يتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألفا.