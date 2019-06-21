إقبال كبير على جناح جامعة المنيا بملتقى التعليم العالي بنيجيريا

شهد جناح جامعة المنيا المُشارك بمعرض ملتقى التعليم العالي للجامعات المصرية بدولة نيجيريا "أبوجا، كادونا، كانو" في الفترة من 20-26 يونيو الجاري؛ إقبالًا كبيرًا من النيجيريين، والذي يستهدف تقديم الدعم والاستقطاب لأكبر عدد من الطلاب الوافدين الراغبين الدراسة بجامعة المنيا بكلياتها المختلفة وبرامجها المتميزة.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تشهد طفرة كبيرة لتحقيق الجودة بكلياتها وبرامجها المتميزة في كافة التخصصات العلمية الحديثة والبحثية، ما يجعها قبلة للطلاب الوافدين للدراسة بها، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم في مختلف التخصصات، سعيًا لاستعادة مكانة الجامعات المصرية وريادتها بالقارة الأفريقية لتقديم أكبر دعم للطلاب الوافدين للدراسة بها، وتعميق الراوبط التي تربط مصر بنيجيريا والدول الأفريقية في كافة المجالات التعليمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أبو بكر محيي الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس بعثة الجامعة بالملتقي التعليمي، أن المعرض يستهدف تفعيل أوجه التعاون بين جامعة المنيا والطلاب الوافدين بدولة نيجيريا وتعريفهم ببرامجها التعليمية المختلفة حيث يٌقدم المعرض دليلًا توضيحًا وبرشورات عن كليات الجامعة وبرامجها والخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين، وتصنيفها العالمي ومعاملها المتطورة لخدمة الباحثين.

ولفت الدكتور أبو هشيمة مصطفى السيد مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا والمرافق لبعثة الجامعة، أن المعرض يُساهم في جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، وخاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى مساهمته في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب النيجيريين الذين يرغبون في الدراسة بجامعة المنيا.