شركات طيران عالمية تغير مسارات رحلاتها بعد إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة

أعلن عدد من شركات الطيران الكبرى اليوم الجمعة أن طائراتها لم تعد تحلق فوق مضيق هرمز، بعد أن أسقطت القوات الإيرانية طائرة أمريكية مسيرة فوق في المنطقة.

وقال متحدث باسم شركة "لوفتهانزا" الألمانية العملاقة للطيران اليوم الجمعة إن الشركة قررت بالفعل أمس الخميس تغيير مسار رحلاتها لتجنب مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مضيفا أنها قررت اليوم توسيع مجال تغيير المسار ( المنطقة المحظورة ) ليشمل أجزاء من المجال الجوي الإيراني.

وغيرت شركتا الخطوط الجوية الاسترالية "كانتاس" والخطوط الجوية الهولندية "كيه إل إم" اليوم الجمعة مسارات الطيران لتجنب التحليق فوق مضيق هرمز. كما أعلنت الخطوط الجوية البريطانية إنها تتخذ إجراءات لتجنب المجال الجوي الإيراني.

وقالت شركة الطيران الأمريكية "يونايتد" إنها علقت خدماتها بين منطقة مدينة نيويورك ومومباي الهندية في إجراء احترازي لأن الطريق يمر فوق إيران، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

وجاءت هذه الإعلانات عقب حظر إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الجمعة، تحليق رحلات بطائرات مسجلة في الولايات المتحدة فوق أجزاء من المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران، مشيرة إلى تصاعد التوتر والنشاط العسكري وتوترات سياسية متزايدة.

وفي هذه الأثناء، استمر تصاعد الخطاب العنيف بين واشنطن وطهران بسبب إسقاط طائرة أمريكية مسيرة تقول إيران إنها دخلت مجالها الجوي.

ويقول الجيش الأمريكي إن الطائرة المسيرة تم إسقاطها في المياه الدولية بينما كانت فوق مضيق هرمز، وهو ممر مائي مهم استراتيجيا لنقل شحنات النفط العالمية.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مقابلة مع (إذاعة جمهورية إيران الإسلامية): "نأمل ألا يرتكب أعداؤنا أخطاء كهذه مرة أخرى. لقد أبلغنا الأمم المتحدة وقدمنا احتجاجًا على هذا الانتهاك الواضح والاستفزازي من جانب الولايات المتحدة".

وذكر مسؤولون أمريكيون أن الرئيس ترامب وافق في البداية على شن هجمات على عدد من الأهداف الإيرانية، مثل الرادارات وبطاريات الصواريخ.

ولم يتضح ما إذا كان الرئيس قد غير رأيه بشأن الضربات أو أن الإدارة غيرت مسارها بسبب الدعم اللوجستي أو أسباب إستراتيجية. كما لم يتضح ما إذا كان سيتم شن الضربات مستقبلا.