واشنطن وشركات طيران عالمية تحظر الرحلات الجوية فوق مضيق هرمز

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الجمعة، أمرا طارئا يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان وسط تزايد التوترات.

وجاء القرار بعد أن قالت شركة الخطوط الجوية المتحدة (يونايتد إيرلاينز) إنها علقت رحلاتها من مطار نيوارك بولاية نيوجيرزي الأمريكية إلى مومباي، المركز المالي الهندي، عقب مراجعة تتعلق بالسلامة بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من على ارتفاع كبير.

وفي منشور منفصل لشركات الطيران، قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية تظهر أن أقرب طائرة مدنية كانت في نطاق حوالي 45 ميلا بحريا من الطائرة المسيرة التي أسقطها صاروخ أرض/جو إيراني.

وأضافت: "كان هناك العديد من الطائرات المدنية العاملة بالمنطقة وقت عملية الاعتراض"، وتابعت أنها "لا تزال قلقة من تصاعد التوتر ومن النشاط العسكري على مقربة شديدة من مسارات طائرات مدنية ومن استعداد إيران لاستخدام صواريخ طويلة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار أو دون التحذير بوقت كاف.

وقالت شركتا طيران أمريكيتان أخريان هما الخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) ودلتا إير لاينز إن طائراتهما لا تحلق فوق إيران.

ولا ينطبق الحظر الأمريكي على شركات طيران من دول أخرى، لكن شركة أو.بي.إس جروب التي تقدم لشركات الطيران إرشادات تتعلق بالسلامة، قالت إن شركات طيران عالمية ستأخذ هذا الحظر في الحسبان.

وفى امستردام، قال متحدث باسم شركة كيه.إل.إم الهولندية للطيران التابعة لإير فرانس، إن الشركة تتفادى الطيران فوق أجزاء من إيران مؤكدا بذلك التقرير الذي نشرته شبكة إن.أو.إس الهولندية العامة.

وفى فرانكفورت، قالت شركة لوفتهانزا أكبر شركات الطيران الألمانية إن طائراتها توقفت عن التحليق فوق أجزاء من إيران لتنضم إلى شركات أخرى.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا إن طائرات الشركة تتفادى مضيق هرمز منذ أمس الخميس، مضيفا "دون الخوض في تفاصيل أن لوفتهانزا مدت الحظر فوق إيران"، إلا أنه ذكر أن الشركة لا تزال تسير رحلات إلى العاصمة طهران.

كما أعلنت الخطوط الجوية البريطانية تجنب التحليق فوق المجال الجوي الإيراني.

من جانبها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأسترالية، كانتاس إيرويز ليمتد، إن رحلاتها فوق الشرق الأوسط ستتجنب مضيق هرمز.

وقالت الشركة في بيان إن القرار سيعني تغييرا طفيفا في طريق الرحلات بين أستراليا ولندن.