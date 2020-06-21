محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بلجان الثانوية العامة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء الامتحان.

وشملت جولة المحافظ، تفقد لجنة مدرسة عائشة حسانين الثانوية، ولجنة مدرسة مدينة فارس للتعليم الأساسى، ولجنة مدرسة عزة زيدان التجريبية للغات، حيث اطمأن محافظ الفيوم على تواجد قوات الشرطة خارج اللجان لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية خارج المدارس حفاظاً على تركيز الطلاب، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، وبوابات التعقيم الذاتي للطلاب، وتوزيع الطلاب على اللجان.

وشدد على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصاً على سلامتهم، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الكمامات الطبية للطلاب والطالبات الذين حضروا للامتحان بدون كمامة.

وشدد على مسؤولي التربية والتعليم، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بامتحانات الثانوية العامة، من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال التعقيم المستمر لجميع اللجان قبل، وبعد آداء الامتحانات يومياً، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب، ومرور جميع الطلاب من خلال بوابات التعقيم الذاتي بكل مدرسة، وعدم دخول أي مركبة داخل اللجان.

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، بمتابعة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتيسير الإجراءات لمنع التكدس أمام اللجان، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة والتعقيم داخل وخارج اللجان.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال جولته بلجنة مدرسة عزة زيدان التجريبية اشتكت إحدى الطالبات من إصابتها بالروماتويد، وعدم السماح لها بوجود مرافق يساعدها على أداء الامتحان.

وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتوفير لجنة خاصة للطالبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن أدائها الامتحان لحين توقيع الكشف الطبي عليها، كما كلف المحافظ، مدير عام التأمين الصحي، بتوفير طبيب متخصص لتوقيع الكشف الطبى على الطالبة المذكورة.

وأضاف "التوني"، أنه خلال جولة محافظ الفيوم بمدرسة عزة زيدان، أيضاً اشتكت طالبتان من عدم عثورهما على لجنتيهما، فوجه المحافظ، مراقب عام اللجان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أداء الطالبتين للامتحان حرصًا على مستقبلهما، واستمر تواجد المحافظ داخل المدرسة لحين إرشاد الطالبتين إلى لجان امتحانهما بناءً على رقم الجلوس.

وعقب ذلك، تابع محافظ الفيوم، سير العمل بغرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، للتأكد من عدم وجود شكاوى أو عوائق تعكر صفو الطلاب فى آداء الامتحانات، والتدخل الفوري لتذليل العقبات كافة.

من جانبه، لفت محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة 16862 طالبًا وطالبة، منهم 5918 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و8931 طالبًا وطالبة علمي علوم، و2013 طالبًا وطالبة علمى رياضة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب بوابات للتعقيم الذاتي بجميع لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وعددها 43 لجنة.