بلغاريا تسجل 117 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأحد، تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3872 حالة.

وأفاد مقر العمليات البلغاري -في بيان أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم- بأن الحالات النشطة للعدوى وصلت إلى 1646، بينما تماثل للشفاء التام من الفيروس 2027 شخصا، موضحا أنه يوجد حاليا في المؤسسات الطبية في بلغاريا 322 مصابا، 13 منهم في وحدات العناية المركزة.

وأوضح المركز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الطواقم الصحية في بلغاريا بلغ حتى الآن 343 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين في آخر 24 ساعة وكانتا لممرضتين.