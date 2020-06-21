الطائفة الإنجيلية تعلن دعمها لقرارات حماية الحدود والأمن القومي لمصر

أعلن رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر الدكتور القس أندريه زكي، أن الطائفة تدعم بشكل كامل كل القرارات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية الوطنية، والتي من شأنها حماية حدودها والدفاع عن أمنها القومي.

وأضاف في بيان صحفي اليوم، أن مصر الغالية تمر ببعض التحديات التي تهدد الدولة المصرية، وتواجه سيادتها.

وأكد، أن ﻣﺎ ﺗﻌﻴﺸـﻪ ﺑﻼدﻧﺎ العظيمة ﻣﻦ اﺳــﺘﻘﺮار هو من ثمار العمل المخلص والتخطيط، واﻹرادة اﻟﻘﻮﻳﺔ من اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻗﻴﺎدة وشعبا، بجانب صلابة وشجاعة القوات المسلحة المصرية الباسلة، والتي تمتد جذور انتصاراتها إلى عمق التاريخ.

واختتم رئيس الطائفة البيان بالقول: «نصلي إلى الله أن يحمي قواتنا المسلحة، من كل الشرور في دفاعها عن الحقوق التاريخية للشعب المصري، وفي مواجهة من يهدد سيادة ومقومات الدولة المصرية».