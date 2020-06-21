اختبارات مجانية لكورونا في منطقة ألمانية بعد تفشي الوباء داخل مجزر

تعتزم منطقة جوترسلوه في ألمانيا توفير اختبارات مجانية للكشف عن فيروس كورونا لقاطنيها وذلك بعد تفشي الوباء في مجزر تابع لشركة تونيس للحوم.

وقال سفن-جيورج اديناور من مجلس المدينة اليوم الأحد " سنقدم لكل الناس في دائرة جوترسلوه في الأيام المقبلة عرضا لإجراء الاختبار مجانا".

وأضاف أن بإمكانه تصور أنه " ربما كان من المثير للاهتمام بالنسبة للشركة أن تدفع مثل هذه التكاليف، وعلى الشركة أن تقرر هذا بنفسها".

وسرعان ما اتخذت الشركة قرارها، وقال متحدث باسم رجل الأعمال كليمنس تونيس:" نتعهد، أن نضطلع بمسؤوليتنا ونتحمل التكاليف إجراء اختبارات طوعية للكشف عن فيروس كورونا في كل منطقة جوترسلوه، وسنتفق على التفاصيل مع دائرة جوترسلوه".

تجدر الإشارة إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الناجمة عن بؤرة الوباء التي ظهرت في مصنع تونيس في ريدا-فيدنبروك، ارتفع حتى اليوم إلى 1331 حالة.

ووفقا لبيانات شركة تونيس، فإن مصنعها في ريدا-فيدنبروك، والذي يعد أكبر مصنع لحوم في ألمانيا، يعمل به نحو 6500 شخص.