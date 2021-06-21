بيتكوين تواصل الهبوط وتتداول أدنى 33 ألف دولار بعد تضييق صيني جديد

واصلت بيتكوين، العملة الرقمية الأعلى قيمة عالميًا، سلسلة خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي، خلال جلسة تعاملات اليوم الاثنين، لتُسجل أدنى مستوى لها منذ الخسائر التي تكبدتها في مستهل الشهر الحالي، وبعد أن انخفضت بنسبة 8.7% في الأسبوع الماضي.

وانخفضت العملة الرقمية بمقدار 1450 دولار، بما نسبته 4.30%، لتتداول عند مستوى 32470.3 دولار للعملة الواحدة، وهو أدنى مستوى للعملة منذ 8 يونيو الجاري حين لامست "بيتكوين" مستوى 31 ألف دولار.

وتشهد العملة الرقمية الأعلى قيمة عالميًا تقلبات متنوعة خلال العامين الماضيين، فقد بدأت بالارتفاع في عام 2019 ووصلت قيمتها في ديسمبر الماضي إلى 20 ألف دولار، وواصلت اتجاهها الصعودي لتبلغ 65 ألف دولار في أبريل الماضي، إلا أنها ومنذ ذلك الحين عادت إلى التراجع.

وتدفع القيود الصينية المفروضة على العملات الرقمية "بيتكوين" في اتجاه هبوطي خلال الفترة الماضية؛ حيث تشن الصين حملة تطهير تنظيمية على قطاع العملات المشفرة الواسع الذي يقوم بعمليات تعدين، وتفرض كذلك حظرا على مواقع التعدين في مقاطعة رئيسية جنوب غرب البلاد.

وتحتوي معاملات استخراج بيتكوين الصينية نحو 80% من التجارة العالمية في العملات المشفرة رغم حظر التداول بها محليا منذ العام 2017، لكن مقاطعات عدة أمرت بإغلاق مواقع عمليات الاستخراج في وقت بدأت بكين استهداف القطاع.

وفي بيان للمركزي الصيني في وقت سابق اليوم، أوضح بنك الشعب الصيني أن المؤسسات المالية الكبيرة، من بينها البنك الصناعي والتجاري الصيني، والبنك الزراعي الصني، وبنك التعمير، وبنك التوفير البريدي، والبنك الصناعي، ومنصة "عليباي" للدفع عبر الإنترنت، عليها أن تتوقف عن تقديم التداول، المقاصة، والتسوية للعملات الرقمية.

وعزز البيان الصيني، وما تلاها من بيانات أعلنتها كل من البنك الزراعي الصيني ومنصة "عليباي" بشأن اتخاذهم خطوات ملائمة لتنفيذ الحظر، من زيادة القلق لدى المستثمرين في العملات الرقمية من زيادة الحملة التنظيمية للسلطات الصينية، وهو ما أثر سلبًا على التداول في العملات الرقمية.

وفي سياق متصل، حذرت هيئة السلوك المالي البريطانية "إف سي إيه" الخميس الماضي مجددا من أن المتعاملين يجب أن يستعدوا لخسارة كل أموالهم، وأكدت أن الأصول المشفرة غير منظمة إلى حد كبير، وذلك بعدما أظهر بحث نشرته الهيئة ارتفاع ملكية العملات المشفرة من 1.9 مليون في العام الماضي إلى 2.3 مليون حاليًا.

ووجدت الهيئة أن ما يقرب من 78% من البالغين سمعوا عن العملات الرقمية، مقارنة مع نسبة 73% قبل عام.