أصدر التجاري وفا بنك إيجيبت تقرير الاستدامة الأول لعامي 2019 و2020 وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير Global Reporting Standards (GRI)؛ تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وايمانًا بالدور الذي تلعبه البنوك في تمويل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر ٢٠٣٠ واقتضاءً باستراتيجية الاستدامة لدى مجموعة التجاري وفا بنك.

يعرض هذا التقرير جهود البنك في مجال الاستدامة ودعم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي له ومساهمته في التنمية المستدامة في مصر.

من جهته، قال هشام السفا العضو المنتدب "للتجاري وفا بنك إيجيبت": "فخورون بإصدار أول تقرير استدامة ونسعى جاهدين لتحقيق النمو المستدام من خلال استراتيجية طموحة لتقديم المنتجات والخدمات التي تمكنت من المساهمة في نمو الاقتصاد المصري، وسنظل في التجاري وفا بنك إيجيبت داعمين أهداف التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية".

من أجل التأكد من استمرارية هذا التقرير ولضمان رفع وعي العاملين بالبنك بالإدارات المختلفة حول أهمية تقرير الاستدامة، تم منح مجموعة من الموظفين دورة تدريبية حول المعايير المعتمدة من المبادرة العالمية لإعداد التقارير ومنحهم شهادة معتمدة من قبل شركة دي كاربون، والتي تزودهم بالمعرفة بمعايير GRI وإعداد التقارير بالإضافة إلى رفع الوعي عن قضايا الاستدامة العالمية والإقليمية والوطنية التي بدورها تمكنهم من تعزيز ثقافة الاستدامة داخل البنك. يذكر أن البنك قد قام بالتعاون مع شركة دي كاربون للاستشارات البيئية والتنمية المستدامة، والتي قامت بتقديم الدعم الفني في إعداد هذا التقرير والتأكد من توافقه مع المعايير الدولية للقطاع المالي والمصرفي.

تضم شبكة فروع البنك 63 فرعًا و79 صراف آلي تغطي معظم المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية ويعمل بالبنك ما يزيد عن 1400 موظف من أفضل الكفاءات والكوادر في السوق المصرفي لخدمة قاعدة عريضة من العملاء من شركات عالمية وإقليمية ومحلية.