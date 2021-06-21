 رئيس الوزراء اليوناني: اتفاق تعيين الحدود البحرية مع مصر نموذج يحتذى به - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء اليوناني: اتفاق تعيين الحدود البحرية مع مصر نموذج يحتذى به

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
نور رشوان
نشر في: الإثنين 21 يونيو 2021 - 1:24 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يونيو 2021 - 1:24 م

أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن سعادته بزيارة مصر، متوجهًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما وصفه بحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأشاد ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي، مساء الاثنين، بالعلاقات الإيجابية بين مصر واليونان، مشيرًا إلى ما وصفه بالتطور الملحوظ الذي طرأ عليها خلال السنوات الماضية، وروابط الصداقة المتميزة التي تربط بين البلدين.

وأضاف أنه ناقش مع السيسي الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، مؤكدًا ضرورة احترام المواثيق الدولية وحقوق دول المنطقة.

وأوضح أنه يجب أن يكون البحر المتوسط رابطًا للتقريب بين الشعوب وليس للتفريق بينهم، مؤكدًا أن اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان نموذج يحتذى به.


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