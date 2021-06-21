باكستان: 907 حالات إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة

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أعلنت باكستان، اليوم الاثنين، تسجيل 907 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الجائحة 949 ألفا و175 حالة.

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 22ألفا و7 حالات بعد تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 829 من المرضى المصابين الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 893 ألفا و148.

وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ إجمالي حالات الإصابة النشطة في مختلف أنحاء البلاد 34 ألفا و20 حالة.