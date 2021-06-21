الزمالك يصل السويس استعداداً للمقاصة

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة بالعين السخنة للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المقاصة المقرر في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء في دور الثمانية لكأس مصر والمقرر له على ملعب السويس الجديد.

وتناول اللاعبون وجبة الغداء قبل الحصول على قسط من الراحة، على أن يخوض الفريق تدريبه الختامي في السادسة مساء اليوم استعدادا لمواجهة الفريق الفيومي.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون 22 لاعبا بقائمة المباراة وهم:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف أوباما وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي وحسام أشرف

خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي