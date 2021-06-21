الكرملين يعلق على عودة سفير روسيا إلى واشنطن

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف:" إن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف توجه إلى مقر عمله بمزاج عملي، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".



وأضاف بيسكوف في إحاطة صحفية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين: "يعود السفيران إلى مقر عملهما في ضوء الاتفاقات المبرمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، وهناك الكثير من المهام وما يكفي من الاهتمامات لدى السفير الروسي في واشنطن، لذلك سيكون لديه الكثير من العمل المعقد".



وأوضح بيسكوف أن كلام الجانب الروسي حول الموقف البناء تجاه قمة جنيف لا يعني تجاهل التقييم الواعي للعلاقات بين البلدين، والذي أهم أمر فيه هو البراجماتية والرصانة.



وأكد أن النتائج الإيجابية البناءة للقمة لا تشير على الإطلاق إلى أن الولايات المتحدة ستتخلى عن جوهر سياستها في احتواء روسيا، مشيرا إلى أن بلاده تدرك أن هذا الأمر كان موجودا وسيستمر لاحقا.