إصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

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أصيب 13 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، الاثنين؛ إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكب في الطريق الإقليمي بالقرب من كفر السمري بنطاق مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكب في الطريق الإقليمي بالقرب من كفر السمري بنطاق مركز شرطة منيا القمح.

أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى السعديين المركزي في منيا القمح لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.